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Город

14:29

Уникальная экосистема появится на Ясном пруду в Москве

город экология

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Ясный пруд, который находится в Северо-Западном административном округе столицы, благоустроят. Искусственный водоем получит уникальную экосистему, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Привести в порядок городской водоем в Южном Медведкове планируется в течение года.

На берегу водоема, который появился на исчезнувшем левом притоке реки Чермянки, сделают комфортную зону отдыха для местных жителей.

Работники "Мосводостока" осушат пруд, чтобы очистить его дно от ила, а также укрепить берега. С окончанием работ будет создана экологическая система. Она позволит очищаться Ясному пруду от внешних загрязнений.

До конца этого года в Москве приведут в порядок экосистему 23 водоемов. Работы по очистке также коснутся Царицынских прудов.

Ранее сообщалось, что столичные реки проверяют после слива керосина из цистерны Минобороны.

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