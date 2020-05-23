Захвативший банк в Москве утверждает, что здание заминировано – МВД

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Захвативший банк в Москве утверждает, что здание заминировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

"На службу "02" поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной Вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован", – сказали в пресс-службе.

В компании Delievery Club сообщили, что не получали запрос правоохранительных органов об участии курьера сервиса в происшествии. Инцидент произошел по адресу: улица Земляной Вал, дом 41, строение 1. На место отправился СОБР Росгвардии.

По предварительным данным, там удерживают не менее пяти человек. Однако источник "Интерфакса" сообщает только об одном человеке. Сейчас эта информация проверяется. В то же время представители банка уточняют, что их сотрудников в помещении нет.

Источники отмечают, что захвативший банк не связывает свой поступок с деньгами. Он, по их данным, выбросил на улицу записку с текстом: "мне не нужны деньги, мне нужна правда".

Зона оцепления вокруг здания расширена. Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Суздальского переулка перекрыто.

