Из офиса на севере Москвы похитили 7 миллионов рублей

На Ходынском бульваре столицы двое неизвестных в спецодежде и черных масках похитили из офисного здания рюкзак с 7 миллионами рублей, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что злоумышленники угрожали находившемуся в здании человеку предметом, похожим на пистолет. Перед тем как забрать деньги, они избили пострадавшего и связали его веревкой.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Ранее стало известно, что в ночь на 5 августа на улице Бутырский Вал на девушку 1997 года рождения напали неизвестные люди и облили ее "едкой жидкостью". Пострадавшая обратилась за помощью в столичную больницу. Врачи диагностировали кровоподтеки предплечья и химические ожоги лица и кистей рук. Личности нападавших устанавливаются.
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