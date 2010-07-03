Два человека получили ранения в конфликте со стрельбой на юге Москвы

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В Москве на Болотниковской улице произошел конфликт, в ходе которого был применен травматический пистолет, передает РИА Новости.

Пострадали два человека, один из них госпитализирован. Стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле, сейчас их разыскивают. Подробности инцидента в настоящее время выясняются.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 августа на улице Бутырский Вал на девушку 1997 года рождения напали неизвестные люди и облили ее "едкой жидкостью". В результате пострадавшая обратилась за помощью в столичную больницу. Там врачи диагностировали у нее ушибы, кровоподтеки предплечья, а также химические ожоги лица и кистей рук. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой. Личности нападавших устанавливаются.