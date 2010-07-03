Подозреваемого в разбое на востоке Москвы задержали

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Сотрудники полиции задержали 21-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении в районе Измайлово на востоке столицы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Москве, четверо мужчин совершили нападение на молодого человека около магазина на Измайловской площади.

Злоумышленники потребовали от потерпевшего деньги и ценные вещи, угрожая предметом, похожим на нож. Молодой человек отдал преступникам смартфон.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Полиция установливает личности соучастников противоправного деяния.

2 августа пятеро неизвестных с ножом и пистолетом ограбили квартиру в центре столицы. Они похитили 52 тысячи рублей, личные вещи и документы.