Мужчину до смерти избили на детской площадке в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в избиении до смерти мужчины на детской площадке в центре столицы.

Также будет допрошен знакомый подозреваемого, который снимал побои на мобильный телефон. Следствие даст оценку его действиям, передает Агентство "Москва". Как рассказали в Следственном комитете (СК) по столице, инцидент произошел 22 июля около дома по улице Большая Садовая.

Указывается, что злоумышленник, "используя малозначительный повод", напал на мужчину и избил его, после чего скрылся. Скорую помощь потерпевшему вызвали прохожие. Он был госпитализирован, но позже скончался от полученных травм.

24 июля подросток напал на мужчину на востоке столицы. Приезжего из Ставрополья 1983 года рождения обнаружили с переломом лобной кости во дворе дома на улице 4-й Парковой и доставили в реанимацию. Подозреваемого в нападении задержали.