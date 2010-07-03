В детсаду Челябинска сторож ранил мужчину бензопилой

Фото: ТАСС/Роман Пименов

В одном из детских садов Челябинска произошла драка с применением бензопилы, передает РИА Новости.

Отмечается, что на улице города сотрудники Росгвардии увидели 26-летнего мужчину с окровавленной рукой. Тот заявил, что сторож детского сада набросился на него с бензопилой.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в указанный детский сад и задержали 58-летнего сторожа. Тот рассказал свою версию истории: по его словам, мужчина пришел в детсад в состоянии алкогольного опьянения и потребовал "отдать своего ребенка". Получив ответ, что по выходным в детском саду никаких детей нет, мужчина ударил сторожа в лицо, последний же решил прогнать дебошира при помощи бензопилы и порезал ему руку.

Сторожа доставили в отделение полиции, молодого человека – в больницу. В настоящее время выясняется, есть ли в случившемся состав уголовного преступления.

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