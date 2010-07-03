В детсаду Челябинска сторож ранил мужчину бензопилой

В одном из детских садов Челябинска произошла драка с применением бензопилы, передает РИА Новости.
Отмечается, что на улице города сотрудники Росгвардии увидели 26-летнего мужчину с окровавленной рукой. Тот заявил, что сторож детского сада набросился на него с бензопилой.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли в указанный детский сад и задержали 58-летнего сторожа. Тот рассказал свою версию истории: по его словам, мужчина пришел в детсад в состоянии алкогольного опьянения и потребовал "отдать своего ребенка". Получив ответ, что по выходным в детском саду никаких детей нет, мужчина ударил сторожа в лицо, последний же решил прогнать дебошира при помощи бензопилы и порезал ему руку.
Сторожа доставили в отделение полиции, молодого человека – в больницу. В настоящее время выясняется, есть ли в случившемся состав уголовного преступления.
Ранее в подмосковном Раменском в ходе совместного распития спиртного 45-летний мужчина выколол своему приятелю ножом глаз из-за конфликта. Пострадавшего доставили в местную больницу с проникающим ранением в череп. Подозреваемого в нанесении телесных повреждений отвезли в отдел полиции.
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