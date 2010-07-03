Мужчина попал в реанимацию после нападения подростка

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Подросток напал на мужчину на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".



Приезжего из Ставрополья обнаружили с переломом лобной кости во дворе дома на улице 4-й Парковой. Это произошло 24 июля. Мужчину 1983 года рождения доставили в реанимацию.

Вечером следующего дня на Измайловской площади задержали подростка 2003 года рождения, нигде не учащегося и не работающего. Его изобличили в том, что во время конфликта он ударил потерпевшего кулаков в лицо и скрылся.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.