В Раменском мужчина выколол ножом глаз оппоненту

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В подмосковном Раменском мужчина выколол своему приятелю ножом глаз из-за конфликта.

"Знакомые вместе выпивали горячительные. 45-летний мужчина ножом ударил приятеля в левый глаз. Его с проникающим ранением в череп доставили в местную больницу", – цитирует сайт "Комсомольской правды" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого в нанесении телесных повреждений доставили в отдел полиции.

Накануне сообщалось, что мужчина более 20 раз ударил ножом женщину на детской площадке в Раменском и скрылся. От полученных травм она скончалась на месте. Все это произошло на глазах у ее маленького ребенка.

Позднее подозреваемого задержали. Он написал чистосердечное признание. На допросе заявил, что совершил преступление из-за ревности. Он обвиняет бывшую сожительницу в изменах. Мужчина ранее уже был судим. Его проверяют на причастность к еще одному случаю – в Крыму.

