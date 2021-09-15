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Происшествия

18:54

Суд арестовал обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд в Сергиевом Посаде арестовал двоих обвиняемых в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Сергиев-Посад ГСУ СК России по Московской области судом арестованы двое граждан соседних государств, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки (часть 1 статьи 105 УК РФ и пункт "а" части 2 статьи 131 УК РФ)", – сказала Врадий.

13 сентября в лесополосе недалеко от СНТ "Магистраль 2" обнаружили тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Полицейским удалось по горячим следам установить и задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

По факту убийства и изнасилования возбуждено уголовное дело, которое прокуратура Московской области поставила на контроль. В ходе проверки в прокуратуре дадут оценку исполнения миграционного законодательства в общежитии, расположенном в деревне Бужаниново, где, предположительно, проживали злоумышленники.

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