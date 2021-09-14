Воробьев распорядился закрыть общежитие в Сергиевом Посаде

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде. Накануне с таким требованием обратились жители, сообщается в телеграм-канале главы региона.

"Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место", – сказал Воробьев.

По его словам, соответствующее поручение уже дано главе Сергиево-Посадского округа. Губернатор подчеркнул, что безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому правоохранительные органы проверят все места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство. Он добавил, что наказание понесут все нарушители закона.

"К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и тем более преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться", – заявил он.

13 сентября в лесополосе недалеко от СНТ "Магистраль 2" обнаружили тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Полицейским удалось по горячим следам установить и задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

По факту убийства и изнасилования возбуждено уголовное дело, которое прокуратура Московской области поставила на контроль. В ходе проверки в прокуратуре дадут оценку исполнения миграционного законодательства в общежитии, расположенном в деревне Бужаниново, где, предположительно, проживали злоумышленники.

С подозреваемыми работает следователь. Предстоит проверить законность нахождения задержанных на территории России. Кроме того, назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, генетическую и биологическую.