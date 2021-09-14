СК сообщил о задержании подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье

Задержаны двое приезжих, подозреваемые в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины, тело которой обнаружили в лесном массиве вблизи поселка Бужаниново в Подмосковье.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по региону.

"По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое мужчин 1988 и 1984 годов рождения, являющиеся гражданами одного из соседних государств", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас с подозреваемыми работает следователь. Предстоит проверить законность нахождения задержанных на территории России. Кроме того, назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, генетическую и биологическую.

Жители Бужаниново после сообщений об убийстве пенсионерки собрались возле общежития, в котором проживают мигранты. На место приехала полиция и взяла под охрану здание, сообщает телеграм-канал "Москва 24".

По данным РИА Новости, на контроль ситуацию взяла подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова.