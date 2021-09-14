СК сообщил о задержании подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по региону.
"По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое мужчин 1988 и 1984 годов рождения, являющиеся гражданами одного из соседних государств", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас с подозреваемыми работает следователь. Предстоит проверить законность нахождения задержанных на территории России. Кроме того, назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, генетическую и биологическую.
Жители Бужаниново после сообщений об убийстве пенсионерки собрались возле общежития, в котором проживают мигранты. На место приехала полиция и взяла под охрану здание, сообщает телеграм-канал "Москва 24".
По данным РИА Новости, на контроль ситуацию взяла подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова.
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