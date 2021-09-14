Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве и изнасиловании пенсионерки в Подмосковье

08:25
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства и изнасилования 67-летней пенсионерки в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По информации следствия, 13 сентября в лесополосе недалеко от СНТ "Магистраль 2" обнаружили тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Полицейским удалось по горячим следам установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.
В ходе проверки в прокуратуре дадут оценку исполнения миграционного законодательства в общежитии, расположенном в деревне Бужаниново, в котором, предположительно, проживали злоумышленники.
С подозреваемыми работает следователь. Предстоит проверить законность нахождения задержанных на территории России. Кроме того, назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, генетическую и биологическую.
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