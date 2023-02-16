Учителя биологии из Петербурга осудили на 17,5 года по обвинению в насилии над школьниками

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Бывший учитель биологии одной из школ Московского района Санкт-Петербурга Виктор Ласточкин был приговорен к 17,5 года колонии строгого режима по обвинению в развратных действиях в отношении 13-летних учеников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

"Суд назначил Ласточкину наказание по пункту "б" части 4 статьи 132 ("Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лиц, не достигших 14 лет") УК РФ (4 эпизода) в виде лишения свободы сроком на 17,5 года в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Помимо этого, Ласточкин лишен права работать в связанных с участием несовершеннолетних детей сферах образования, организации досуга, оздоровления сроком на 17 лет.

До этого сообщалось, что в октябре и ноябре 2021 года в помещении лаборантской учитель совершил развратные действия в отношении двух учеников 7-го класса.

Всего мужчина, по версии следствия, совершил 19 эпизодов. При этом прокурор объединил их в четыре по потерпевшим и месту происшествия.

Ранее суд Тюмени на два месяца арестовал 32-летнего тату-мастера, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Следствие установило, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, надругался над 16-летней девушкой, которая пришла в салон за новой татуировкой.



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