Тело школьницы обнаружили в подъезде дома в Уфе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тело 15-летней девочки обнаружили в подъезде дома в Уфе. Следственный комитет Башкортостана организовал проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, 27 декабря 2022 года тело подростка было обнаружено в подъезде своего дома на улице Ферина города Уфы без видимых телесных повреждений", – говорится в сообщении.

Как сообщает РЕН ТВ, тело школьницы на лестничной клетке обнаружил сосед. Изо рта погибшей шла пена, рядом с ней лежали вейп и курительная жидкость.

По предварительной информации, пена могла пойти из-за отека легких.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на территории страны запрет на продажу электронных сигарет через интернет. Он напомнил, что за последний год в РФ были зафиксированы случаи летальных исходов несовершеннолетних, которые курили вейпы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!