Расследование случаев педофилии в церкви Испании может выявить несколько тысяч жертв – СМИ

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Проверка по выявлению сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних в испанской церкви может выявить несколько тысяч подобных случаев. Об этом сообщает El País.

Процедура началась год назад и может опровергнуть ранее озвученные цифры по числу жертв, сообщил глава юридической фирмы и рабочей группы, готовящей отчет, Хавьер Кремадес.

Количество случаев будет определено с опорой на доступные источники информации, передает газета.

В 2021 году епископальная конференция Испании признала 220 случаев домогательств в отношении несовершеннолетних, в 2022 году число жертв выросло до 506. При этом газета обнародовала данные о 929 подозреваемых и 1 770 потерпевших.

Расследованием инцидентов также намеревалась заняться Генпрокуратура Испании после того, как Папа Римский передал соответствующие документы Конгрегации доктрины веры, координирующей расследования случаев педофилии во всем католическом мире.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье настоятеля Истинно-православной церкви (ИПЦ) Анатолия Суворова по подозрению в растлении несовершеннолетних.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных ФСБ и МВД. По версии следствия, Суворов, возглавляющий местную религиозную организацию, растлил несколько подростков в 2016 и 2017 годах.



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