TV2 Facts: в Венгрии пожилая пара годами насиловала внуков

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В Венгрии пожилая пара и их 37-летний сын подозреваются в совершении насильственных действий в отношении девочек, возраст которых варьировался от 5 до 11 лет. Они приходились пожилым людям внучками. Об этом сообщает TV2 Facts.

Близкие пары заявили в беседе с порталом, что пенсионер часто ходил с детьми в лес, где домогался до них. По предварительным данным, пенсионер мог изнасиловать собственную 5-летнюю внучку. При этом, как сообщает издание, пожилой мужчина угрожал девочкам, требуя ничего не рассказывать другим людям.

Супруга пенсионера, по версии журналистов, тоже принимала участие в этой схеме. Со слов одной из внучек пары, бабушка носила ее на руках в постель к дедушке.

"Насилие могло продолжаться годами, а нанесенный детям ущерб был подтвержден медицинским экспертом и психологом", – сказано в сообщении.

О том, каким образом сын пары участвовал в этой схеме, не сообщается. Некоторые родственники пожилой пары не верят, что пенсионеры совершили подобное в отношении детей. Сейчас, как утверждает издание, все трое находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО уроженца Брянской области, подозреваемого в изнасиловании и других половых преступлениях против двух девочек. В заключении он пробудет до 27 марта.

Мужчина был задержан 28 января в Орехове-Зуеве. Правоохранители выяснили, что он изнасиловал малолетних девочек в одном из заброшенных зданий города.

