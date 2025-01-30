Минздрав: состояние изнасилованной во Владивостоке женщины оценивается как средней тяжести

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Женщина, которую избили и изнасиловали в подъезде дома во Владивостоке, была доставлена в больницу и находится в состоянии средней тяжести. Об этом РИА Новости сообщили в приморском министерстве здравоохранения.

В местных телеграм-каналах распространились кадры, на которых мужчина выталкивает из лифта женщину, а затем избивает ее на протяжении нескольких минут, в том числе ногами по голове. После этого злоумышленник тащит пострадавшую за угол, где совершает насильственные действия в отношении нее.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале, что правоохранители задержали мужчину. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью, о чем сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

В региональном СК также рассказали в беседе с агентством, что 42-летняя местная жительница не была знакома с нападавшим. При этом женщину без сознания нашел в подъезде один из жильцов дома.

Ранее в подмосковном Домодедове был задержан преподаватель, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении одной из учениц. По версии следствия, инцидент произошел 17 сентября в помещении образовательного учреждения.

Следователи также предполагают на основе имеющейся информацию, что преподаватель нанес телесные повреждения другому ребенку. Этим сведениям будет дана правовая оценка.

