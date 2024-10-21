Подозреваемый в надругательстве над ученицей педагог задержан в Подмосковье

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Преподаватель, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении одной из учениц, задержан в подмосковном Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 17 сентября в помещении образовательного учреждения. В тот день мужчина совершил в отношении школьницы противоправные действия.

Также, как утверждают в ведомстве, есть информация о причинении педагогом телесных повреждений другому ребенку. Этим сведениям будет дана правовая оценка.

Сейчас со злоумышленником продолжают работать следователи, проводят допросы и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее суд в Свердловской области приговорил учителя музыки к 23 годам колонии за сексуальное насилие над 22 детьми. Мужчине нельзя будет преподавать и осуществлять деятельность, связанную с детьми. Также его обязали выплатить потерпевшим свыше 8 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба.

