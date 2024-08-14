СК РФ начал проверку по факту домогательств учительницы к школьнику в Петербурге

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ начал процессуальную проверку после заявления родителей школьника из Санкт-Петербурга о домогательствах его бывшей учительницы, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Петербургу.

Собеседник агентства уточнил, что женщина якобы хотела от своего бывшего ученика ребенка. Однако других подробностей он не раскрыл.

По данным интернет-издания "Фонтанка", один из родителей ребенка решил проверить телефон сына, где и обнаружил переписку с его бывшей 45-летней учительницей. Педагог якобы заявила, что хочет, чтобы подросток стал донором спермы для рождения от него ребенка. В СМИ добавили, что учительница якобы даже приходила к подростку домой.

Выяснилось, что женщина преследует своего бывшего ученика с девятого класса. Женщину не остановил переход школьника в другое учебное учреждение.

Ранее в Москве был арестован на 10 суток таксист, который приставал к женщине и снимал все это на камеру. По данным суда, он отказался проследовать в ОМВД для разбирательств по делу о домогательстве. В связи с этим правоохранителям пришлось принудительно доставить злоумышленника в отделение.