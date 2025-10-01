Бездомный американец проник в дом в Бронксе и надругался над женщиной

Фото: 123RF/boggy22

Бездомный 21-летний американец Кеннет Сирибо напал на 36-летнюю женщину в ее доме в Бронксе и изнасиловал ее, сообщает aif.ru со ссылкой на New York Post.

Правоохранители выяснили, что Сирибо проник в дом жертвы в 5 утра, напал на нее сзади, закрыл ей рот и нос руками, затем избил ее и надругался. Женщина просила не трогать ее и предлагала деньги, однако злоумышленник не остановился. После этого он забрал ее сумку с деньгами и сбежал.

Сирибо предъявлено обвинение в изнасиловании, ограблении, краже со взломом, краже в крупном размере, а также в преступном препятствовании дыханию. Он признал свою вину и в настоящий момент ожидает суд.

В СМИ также добавили, что в 2025 году в Бронксе наблюдается увеличение числа преступлений против половой неприкосновенности, сейчас зарегистрировано на 27% больше случаев, чем за весь 2024 год.

Ранее в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в 25 эпизодах изнасилований и насильственных действиях сексуального характера. Кроме того, он обвиняется в 11 разбойных нападениях, а потерпевшими по его уголовному делу проходят 16 человек, включая несовершеннолетних.

Следствие установило, что мужчина совершал преступные действия в период с 1992 по 2003 год. Причастность фигуранта к нераскрытым преступлениям прошлых лет удалось подтвердить по криминалистическим признакам и внешним данным преступника.

