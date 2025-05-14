Свыше 30 мостовых сооружений отремонтируют в Москве до конца года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 30 мостовых сооружений до конца 2025 года. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ", – уточнил вице-мэр.

По его словам, отремонтированы будут пешеходный Патриарший мост, Строгинский мост, пять эстакад на Можайском шоссе и Магистральная эстакада. В рамках проектов планируется провести комплекс работ по обновлению мостовых конструкций.

В частности, мастера проведут полную или частичную замену гидроизоляции, барьерных ограждений, трубопроводов, вентиляционного и насосного оборудования, а также шумозащитных и грязезащитных экранов. Вместе с тем специалисты планируют отремонтировать деформационные швы, бетонные поверхности и перильные ограждения, а также уложить новое асфальтное покрытие и нанести дорожную разметку.

"На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет, для проведения работ планируется вводить поочередные ограничения по полосам", – добавил Бирюков.

Он также отметил, что все столичные объекты мостового хозяйства с 2011 года прошли разные виды обновления, что позволило увеличить срок их службы и сделать передвижения как автомобилистов, так и пешеходов более комфортными.

Кроме того, в текущем году специалисты обновят 10 набережных в Москве. Всего мастера отремонтируют более 180 тысяч погонных метров покрытия. Работы пройдут на Ростовской, Саввинской, Фрунзенской, Краснохолмской, Крымской, Берсеневской и Коломенской набережных.

Расшивку швов специалисты организуют на участке Космодамианской набережной от Большого Краснохолмского моста до Шлюзового моста, на участке Бережковской набережной – от улицы Потылихи до дома 2Б по Воробьевскому шоссе и на набережной вдоль Проектируемого проезда № 1824.

