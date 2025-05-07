Асфальт обновлен на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты обновили асфальт на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, заменив в общей сложности 650 000 квадратных метров покрытия, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков напомнил, что на этих двух городских магистралях истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. Верхний слой износился, а от интенсивного движения появилась колейность, что может негативно влиять на безопасность.

Сначала специалисты сделали фрезерование покрытия, отремонтировали смотровые колодцы и решетки дождевой канализации, а потом уложили новое полотно из асфальтобетона и нанесли свыше 25 000 квадратных метров дорожной разметки.

"В работах были задействованы 2 300 сотрудников дорожных служб и 1 800 единиц специализированной техники", – рассказал Бирюков.

Ремонт проходил с частичным ограничением движения преимущественно в ночное время, так как в это время суток трафик меньше. Для укладки асфальта использовали только те смеси, которые производятся на заводах, принадлежащих Москве. Суммарно за сезон эти предприятия выпускают свыше 2 миллионов тонн смеси.

В столице продолжаются ремонтные работы на участках улиц Трифоновской и Щепкина. Из-за этого с 22 марта действуют ограничения движения – на участках двух улиц нельзя проехать по одной-двум полосам. Ограничения актуальны вплоть до 16 мая.

Кроме того, в Москве продолжается строительство тоннеля на участке МСД, у перекрестка с Бакинской улицей. Протяженность сооружения составит 58 метров, в нем предусмотрены три полосы движения в одном направлении.

