Движение на улицах Трифоновская и Щепкина будет ограничено с 22 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жвижение на участках улиц Трифоновская Щепкина будет ограничено с 22 марта. Причиной для этого станет проведение ремонтных работ, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Уточняется, что ограничения будут действовать вплоть до 16 мая в зависимости от времени. На участках двух этих улиц нельзя будет проехать по одной-двум полосам.

Кроме того, на участке Трифоновской улице планируется временно запретить парковку. Там также организуют одностороннее движение. В связи с этим департамент напомнил водителям о необходимости обращать внимание на знаки.

Вместе с тем с 3 марта ограничено движение на участках улицы Виктора Маслова. До 18 июня проехать нельзя будет по участку улицы Виктора Маслова от дома 2 до владения 4а, строения 7 по Восточной улице, а с 18 июня по 11 июля движение ограничат на участке улицы Виктора Маслова в районе дома 2. Причиной для этого послужили работы по строительству инженерных сетей.

