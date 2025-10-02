Путин: нет силы, которая была бы в состоянии управлять миром

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать", – сказал президент России.

Как указал глава государства, подобные попытки были, но они все закончились неудачей. Путин добавил, что никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на важнейшие региональные и глобальные процессы.

По словам президента, провал гегемонии был только вопросом времени, а прежние институты глобального управления в значительной степени утратили эффективность. Сейчас, подчеркнул он, никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным "за океанами".

″Большую роль чем когда-либо играет культурно-историческая, цивилизационная специфика разных стран. Надо искать точки соприкосновения и совпадения интересов", – отметил Путин.

Президент добавил, что внешнеполитическое пространство сегодня демократично и открывает возможности большому числу политических и экономических игроков.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо быть готовыми ко всему, так как в мире ставки чрезвычайно высоки.

Ранее Путин спрогнозировал многополярный мир в будущем. Его контуры уже сложились, указал он, однако речи о появлении новых гегемонов не идет.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал путем в бездну попытки многих лидеров Запада кроить геополитическую карту мира. Он также указал на невыученные многими западными лидерами уроки истории.