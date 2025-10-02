Путин заявил о высоких ставках в нынешней ситуации в мире

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В нынешней ситуации в мире ставки чрезвычайно высоки и необходимо быть готовыми ко всему. Об этом заявил Владимир Путин в рамках пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Никому из нас не дано, конечно, в полной мере предвидеть будущее. Однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти", – отметил президент.

В связи с этим российский лидер призвал искать точки соприкосновения, поскольку большую роль играет культурно-историческая и цивилизационная специфика разных стран. Глава государства также обратил внимание на вопросы полицентричности в мире, указав, что в настоящее время все быстро меняется. Он отметил, что по факту многополярность в мире уже сложилась.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия убеждена в нежелании подавляющего большинства стран однополярного мира. По его словам, страны хотят ориентироваться только на принципы ООН. Как подчеркивал Песков, на фоне этих образований появляются инициативы, которые разделяют страны Глобального Юга и КНР.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, формированию многополярного мира пытаются помешать страны Запада. Он пояснял, что они хотят удержать свое доминирование и прибегают для этого к прямому шантажу, санкциям и давлению.

