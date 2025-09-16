Фото: kremlin.ru

Россия постепенно отходит от использования термина "недружественные страны", заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к "Интервидению".

Журналисты обратили внимание на представителей США и Европы и спросили, что в будущем должны делать исполнители "недружественный стран", чтобы попасть на "Интервидение".

Лавров указал на то, что Владимир Путин, выступая во Владивостоке, отметил, что есть страны, у которых "недружественные правительства" по отношению к России.

"Я не стал бы сейчас перечислять людей, которых не пустили их правительства, прямо по-честному скажем, потому что, во-первых, это их личная ситуация и не хотим создавать им сложностей. Но те, кто хотели бы приехать, они знают, что мы были бы всегда им рады", – подчеркнул министр.

Ранее Лавров сказал, что Россия не хочет никому мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но будет учитывать их действия в будущем. По словам дипломата, злость и желание мести – "плохой советчик".

Кроме того, несмотря на то что некоторые "маргинальные персонажи" на Западе планируют развал России, она готова вести честный диалог.

