Лавров заявил, что присутствие западного бизнеса в России невозможно

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Присутствие западного бизнеса в России, как раньше, уже невозможно, заявил

глава российского МИД Сергей Лавров. Он высказался об этом во время выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, передает РИА Новости.

Министр напомнил, что РФ не разрывала контакты с представителями Запада. При этом Москва будет готова возобновить отношения с западными коллегами, в том числе с представителями Словении, если они этого захотят.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Россия будет налаживать подобные отношения, учитывая риски, возможные в различных сферах сотрудничества. Это касается в том числе опасности технологической зависимости.

При этом, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, РФ заинтересована в возвращении западного бизнеса, поскольку любая экономика нуждается в новых технологиях, инвестициях и компетенциях.

В свою очередь, первый вице-премьер России Денис Мантуров указал, что для возвращения на отечественный рынок зарубежные компании должны повлиять на отмену действующих против страны санкций.