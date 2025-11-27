Белоусов прибыл в Бишкек для участия в заседаниях по линии ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в заседаниях уставных органов ОДКБ. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В рамках мероприятий участники обсудят военно-политическую обстановку в странах – участницах организации, а также примут совместные документы для укрепления силового потенциала ОДКБ.

Будут подведены итоги деятельности организации в межсессионный период, после чего участники запланируют мероприятия на следующий год. Отмечается, что в заседаниях примут участие делегации из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также руководители рабочих органов ОДКБ.

Владимир Путин 25 ноября прибыл с госвизитом в Киргизию, где провел переговоры с лидером республики Садыром Жапаровым. Российский лидер также посетит заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированное на 27-е число.

На встрече с Жапаровым Путин отметил, что Москва с удовлетворением констатирует, что Бишкек является стабильным и надежным партнером с внутриполитической точки зрения. Это одно из основных условий для будущего развития торгово-экономических и инвестиционных связей.