26 ноября, 15:29

В ходе визита Путина в Киргизию подписано совместное заявление и семь документов

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Россия и Киргизия подписали семь документов в рамках визита Владимира Путина в Бишкек. В их число вошло совместное заявление президентов об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.

Помимо этого, были подписаны Протокол о внесении изменений в Договор о развитии военно-технического сотрудничества между РФ и Киргизией, Соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения между правительствами двух стран, а также о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.

Еще одним важным документом стало соглашение о строительстве кампуса Киргизско-российского славянского университета имени Бориса Ельцина в Киргизии.

В свою очередь, Минздравы стран подписали Меморандум о взаимопонимании в области кардиологии. Минэкономразвития РФ и Министерство экономики и коммерции Киргизии заключили соглашение о стратегическом планировании, а между "Почтой России" и "Кыргыз почтасы" было достигнуто Соглашение о намерениях.

Путин прибыл в Киргизию с госвизитом 25 ноября, где провел переговоры с лидером республики Садыром Жапаровым. Также график российского лидера включает заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированное на 27-е число.

На встрече с Жапаровым Путин отметил, что Москва с удовлетворением констатирует, что Бишкек является стабильным и надежным партнером с внутриполитической точки зрения. Это одно из основных условий для будущего развития торгово-экономических и инвестиционных связей.

