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Новости

02 марта, 19:30

В мире

Новости мира: почти 10 человек попали под лавину в Японии

Новости мира: почти 10 человек попали под лавину в Японии

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Телеканал Москва 24 собрал подборку самых заметных событий в мире. Около 10 человек попали под лавину в Японии. Несколько туристов числятся пропавшими без вести. Спасатели задействовали вертолет для поисков попавших под лавину.

Сильные дожди в Перу привели к наводнению, вода затопила уже десятки домов и улиц. Власти перемещают жителей в безопасные укрытия. Однако мощные ливни не прекращаются в Перу почти месяц.

Кроме того, в Калифорнии сотни машин застряли на шоссе, которое проходит через горный перевал. Причина всему – сильный шторм со снегопадом, который до сих пор не прекратился.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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