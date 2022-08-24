За сутки в Москве выявили 9 414 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за прошедшие 24 часа выявили 9 414 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за последние сутки потребовалось 368 жителям Москвы. Выздоровели от коронавируса за минувшие 24 часа 9 192 человека, умерли 27.

Отмечается, что с начала пандемии в Москве было выявлено 2 981 183 случая коронавируса. Побороть заболевание за весь период пандемии удалось 2 748 427 жителям столицы. Число смертей от коронавируса с начала пандемии составило 44 930.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 95% выявленных случаев коронавируса в России приходится на варианты штамма "Омикрон" ВА.4 и ВА.5. В связи с этим глава ведомства Анна Попова подчеркнула необходимость соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию.

