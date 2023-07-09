Собянин: участники "Московского долголетия" открыли свыше 5 тыс клубов по интересам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В центрах московского долголетия было создано более 5 тысяч различных клубов по интересам, большинство из них посвящены здоровому образу жизни. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Он отметил, что на втором месте находятся клубы, в которых проходят интеллектуальные занятия для все желающих, на третьем – творческие.

"Центры московского долголетия стали для горожан вторым домом: здесь можно отпраздновать день рождения или серебряную свадьбу, организовать свою фотовыставку или презентовать сборник стихов", – добавил мэр города.

Собянин рассказал, что в центре "Гагаринский" было создано "Интеллектуальное кафе", а в клубе "Восточное Дергунино" москвичи старшего возраста могут обучиться гончарному мастерству.

Он напомнил, что в данный момент в городе проходит конкурс "Лидер клуба – 2023".

"Лидеры создали целую Ассоциацию клубов долголетия для обмена практиками и технологиями. В нее входят около тысячи активных москвичей по различным направлениям. Вместе они придумывают новые уникальные городские мероприятия и акции", – подчеркнул градоначальник.

К концу текущего года в Москве будет возведено более 120 центров московского долголетия, они появятся почти в каждом районе города, резюмировал Собянин.

Ранее Собянин сообщал, что в данный момент в столице работают 86 центров московского долголетия для горожан старшего поколения. Недавно новый центр появился в Восточном Дегунине, он расположен в Керамическом проезде. Вместе с ним свою работу начали еще 14 центров, расположенных в разных районах Москвы.

Например, все желающие могут посетить центр на улице Академика Анохина или на Тимирязевской улице, отметил он.



Собянин рассказал об открытии 15 центров московского долголетия в столице