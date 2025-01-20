Кассовые сборы мультфильма "Моана-2" официально превысили 1 млрд долларов

Фото: кадр из фильма "Моана 2"; режиссер – Дэвид Деррик мл., Джейсон Хэнд, Дэна Леду Миллер; производство – Walt Disney Animation

Мультфильм "Моана-2" от аниматоров кинокомпании Disney официально собрал 1 миллиард долларов кассовых сборов в кинопрокате. Об этом сообщает Variety.

Проект Disney смог заработать в США 442 миллиона долларов, а в международном прокате получил 567 миллионов долларов. Для компании сиквел "Моаны" стал третьим миллиардером по кассовым сборам после "Головоломки-2" и "Дэдпула против Росомахи".

В своим главным ролям в продолжении приключений полинезийской принцессы Моаны вернулись Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон. Критики неоднозначно встретили мультфильм в прокате и оценили его на 58 баллов из 100 на Metacritic и на 62% на Rotten Tomatoes.

Ранее американский аниматор Бак Вудалл подал в суд на кинокомпанию Disney за плагиат сюжета к мультфильму "Моана". Он потребовал от корпорации компенсацию в размере 10 миллиардов долларов. Аниматор заявил, что авторы сценария взяли идеи из его мультфильма "Баки".

В свою очередь, режиссер и сценарист первой части "Моаны" Рон Клементс отметил, что картина не была основана на идеях Вудалла и не была вдохновлена ими.

