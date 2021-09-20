В Армении началось производство российской вакцины "Спутник Лайт"

14:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Производство российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" началось в Армении в рамках сотрудничества Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), министерства экономики Армении и фармацевтической компании Liqvor Pharmaceuticals. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экономики республики.
"РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины в Армении на базе компании Liqvor. Валидационные партии "Спутника Лайт" будут направлены в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи для контроля качества, успешное прохождение которого позволит приступить к коммерческому производству", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что первая партия препарата уже была произведена и направлена в Центр имени Гамалеи, после проведения всех необходимых тестов она станет доступна населению Армении.
Министр экономики страны Ваан Керобян между тем поблагодарил Россию за предоставленную Армении возможность стать частью цепочки по производству вакцины, назвав последнюю важным стратегическим продуктом.
Ранее стало известно, что применение "Спутника Лайт" на своей территории одобрил Иран. А до этого первая партия вакцины, а также тесты для выявления коронавирусной инфекции прибыли в международный аэропорт сирийского Дамаска.
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