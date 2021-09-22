Попова заявила, что "Дельта"-штамм не вызывает более тяжелое течение болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Достоверных научных данных о том, что штамм "Дельта" вызывает более тяжелое течение коронавируса, на данный момент нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Кириллу Позднякову на канале НТВ.

По ее словам, нигде в мире это не зафиксировано. Она добавила, что особенность штамма в более быстром распространении: он стал очень активно размножаться в клетке и сегодня превалирует.

"Его особенности – это более быстрое распространение, более высокая контагиозность, и поэтому больший удельный вес популяции должен быть защищен с помощью вакцины", – сказала она.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил распространение "Дельта"-штамма коронавируса в России. Как рассказал специалист, этот штамм появился в РФ в конце апреля 2021 года и к середине лета стал доминирующим.

По мнению ученого, другие известные штаммы уступают разновидности "Дельта". В частности, более летальный штамм "Йота" был обнаружен осенью 2020 года, но не смог сильно распространиться. Хафизов также предположил, что "Дельта"-штамм чаще всего встречается в странах, где секвенирование поставлено на поток.