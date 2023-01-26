Врач рассказала, как укрепить сердце пожилым людям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Физическая активность, правильное питание и отсутствие стрессов помогут укрепить сердце пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Чтобы сердце хорошо работало, нужно заниматься физической активностью. Нельзя лежать на диване или сидеть в кресле целый день и надеяться, что с сердцем будет все в порядке. Нужна нагрузка, свежий воздух", – пояснила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Это могут быть прогулки по двору или по парку, по возможности ходьба по лестнице или на месте. Утренняя зарядка, хотя бы минут 5–10 активных разминочных движений. Это все хорошо помогает для укрепления сердца, тренирует сосуды.

Если у человека есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, необходимо обязательно соблюдать рекомендации врача, чтобы не ухудшать состояние, отметила Чернышова. Кроме того, она посоветовала меньше нервничать, поскольку стрессы тоже негативно влияют на здоровье сердца.

"Нужно питаться разнообразно, отдавать предпочтение свежим продуктам. Избегать полуфабрикатов, есть меньше соли, консервированных, жирных и копченых продуктов", – заключила терапевт.

Ранее были названы продукты, которые помогают поддерживать хорошее настроение в пожилом возрасте. В частности, речь идет про индейку, поскольку в этом мясе присутствует аминокислота триптофан, участвующая в образовании серотонина – гормона счастья. Кроме того, в рацион следует добавить хурму, фейхоа и другие богатые йодом продукты.



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