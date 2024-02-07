Диетолог заявила о вредной добавке в белый хлеб

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Согласно проведенному в 2023 году веерному исследованию хлебобулочной продукции, в более чем 190 образцах белого хлеба содержались вредные добавки. В свыше 5% из них нашли семикарбазид и броматы, заявила врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Она рассказала, что семикарбазид, бромат калия, бромат кальция являются так называемыми окислительными улучшителями муки, которые придают выпечке объем, пышность и упругость. Однако эти добавки Таможенный союз РФ не включил в список разрешенных, уточнила специалист.

Несмотря на запрет, продолжила диетолог, некоторые производители используют эти вещества для улучшения свойств низкокачественной муки. По ее словам, броматы укрепляют "каркас" хлеба, увеличивают его объем, улучшают пористость, мягкость. Такой эффект привлекает производителя, потому что значительно удешевляет процесс изготовления, добавила она.

Солнцева подчеркнула, что броматы и семикарбазид опасны для здоровья. Броматы обозначаются как пищевые добавки E924a (бромат калия), E924b (бромат кальция), сказала эксперт. Также она сослалась на исследования, которые доказали, что эти вещества обладают канцерогенным действием и могут способствовать развитию злокачественных опухолей щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта и простаты. Более того, они негативно влияют на кожу, слизистые и мочевыводящую систему человека, рассказала врач.

"Конечно, все зависит от количества вещества в организме, но реальный риск существует. Кроме того, применение улучшителей муки приводит к разрушению ряда полезных веществ. Например, витаминов В1, В3, важной серосодержащей аминокислоты метионина", – сообщила Солнцева.

Она рекомендовала не увлекаться белыми булками из пшеничной муки, заменив их на хлеб из муки первого или второго сорта, с отрубями или цельнозерновой. В заключение она уточнила, что в черный хлеб броматы и семикарбазид не добавляют, поскольку это не имеет смысла. Вещества используют лишь для улучшения качеств изделий из пшеничной муки, объяснила эксперт.

"Так что черный хлеб можно употреблять без опасения, тем более в нем больше, чем в белом, полезных веществ и витаминов, в частности это витамины группы В, клетчатка", – резюмировала диетолог.

Ранее нутрициолог Екатерина Кузина не советовала полностью отказываться от мучных изделий. С ее слов, из хлеба организм получает калий, магний, кальций, фосфор, витамины группы В, а также витамин Е.

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