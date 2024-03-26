Россиянам рассказали, какой шоколад препятствует старению кожи

Фото: depositphotos/bit245

Употребление небольшого количества темного шоколада может положительно сказаться на коже. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на преподавателя Российского биотехнологического университета Ингу Беляеву.

"Во-первых, шоколад содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу. Неслучайно какао-порошок входит в состав многих натуральных скрабов и уходовых средств, кожа после него увлажненная и выглядит более здоровой", – рассказала специалист.

В темном шоколаде, по словам Беляевой, содержатся витамины РР, В1, В2, которые способствуют улучшению цвета лица и борются с преждевременным старением кожи. Более того, флавонолы, присутствующие в продукте, защищают кожу от ультрафиолетовых лучей.

Однако врач обратила внимание, что речь идет об исключительно темном шоколаде, в составе которого содержится не менее 60–70% какао-бобов.

Кардиолог Ольга Молчанова ранее рекомендовала употреблять темный шоколад для профилактики гипертонии. Она, сославшись на данные китайских ученых, сообщила, что продукт действительно снижает риски развития гипертонии, венозной тромбоэмболии и предотвращает формирование кровяных сгустков в венах.

