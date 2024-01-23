Диетолог назвала самые вредные сладости для человека

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Существуют сладости, которые больше всего вредны для здоровья человека. Среди них – пончики, торты, шоколадные и злаковые батончики. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на диетолога-нутрициолога Ирину Мансурову.

По ее словам, пончики, чак-чак и хворост являются опасными блюдами, так как они жарятся во фритюре. В них большое количество жиров, простых углеводов и сахаров, которые способствуют увеличению веса, появлению сахарного диабета и проблем с сердцем.

Также эксперт не рекомендовала злоупотреблять шипучими конфетами, поскольку из-за них растет риск травмирования пищеварительной системы. В их состав входят множество кислот, которые разрушают стенки пищевода и воздействуют на слизистую желудка.

Мансурова отметила, что во многих шоколадных батончиках содержатся смесь из шоколада с жирами, химические подсластители и ароматизаторы. Она посоветовала выбирать батончик, который покрыт натуральным темным или горьким шоколадом.

Кроме того, диетолог призвала не использовать жевательную резинку дольше пяти минут, потому что такой продукт провоцирует избыточную выработку желудочного сока, а также создает повышенную нагрузку на зубы. В итоге жвачка может привести к сбою в работе височно-нижнечелюстного сустава и стиранию эмали, а также существует риск развития язв и гастрита, добавила специалист.

Отдельно эксперт выделила торты, пирожные, вафли и маффины. В их состав входят сахар, жиры, масла, которые перегружает пищеварительную систему. Некоторые добавки в таких сладостях, продолжила Мансурова, могут вызывать онкологические заболевания, аллергию, гастрит, а также ухудшить состояние сосудов.

Еще диетолог призвала обращать внимание на состав злаковых батончиков, так как в них могут быть трансжиры, ароматизаторы и другие компоненты химической пищевой промышленности. В одном злаковом батончике может находиться большое количество калорий, которое способен заменить полноценный обед по энергетической ценности.

При этом специалист рекомендовала полностью не отказываться от сладостей. По ее словам, умеренное количество таких продуктов способно приносить человеку радость.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева посоветовала отказаться от тяжелой пищи во время простуды, потому что все силы человека направлены на борьбу с вирусной инфекцией. Она призвала не употреблять жареную пищу, газированную воду, снеки и фастфуд.

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