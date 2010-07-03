Около миллиона человек посетили столичные библиотеки в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Почти миллион человек посетил библиотеки столичного департамента культуры в 2019 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Самой популярной читальней стала Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова. В ней побывало более 170 тысяч горожан.
На втором месте оказалась библиотека-читальня имени Тургенева, которая приняла свыше 100 тысяч читателей. Следом за ней – Дом Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека, куда пришли почти 100 тысяч человек.
Посетители не только читали там книги, но и слушали лекции, участвовали во встречах с писателями, литературных экскурсиях и творческих мастер-классах. Библиотечные пространства также использовали в качестве коворкингов.
Реформа столичных библиотек в 2015 году началась с краудсорсинг-проекта "Моя библиотека". Москвичи подали более 5,5 тысячи идей по улучшению и модернизации читален. Горожане предложили расширить доступ к аудиокнигам, проводить акции по обмену книгами (буккроссинг), доставлять издания на дом маломобильным людям, удаленно узнавать о загруженности читальных залов и многое другое. Большинство этих идей воплотили в жизнь.
В прошлом году 52 районные библиотеки стали тематическими. Они превратились в культурные площадки, посвященные науке, творчеству, различным видам искусства и хобби. Каждая отличается уникальным дизайном, названием и определенным книжным фондом. Их посещаемость выросла примерно вдвое.
В конце 2018-го года в столичных библиотеках также начали выдавать единый читательский билет. ЕЧБ позволит выбрать любую библиотеку. Выдается он бесплатно и на неограниченное время. Сейчас им можно воспользоваться в 302 библиотеках.
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