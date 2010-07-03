Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

03 ноября, 20:34

Книги на языках народов России появятся в библиотеках юга Москвы

культура общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Проект "Библиотека народов России" стартовал в Южном административном округе Москвы в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов акции.

Известно, что методическим центром акции станет библиотека №166 имени 1 Мая. Именно в этой районной читальне обустроят фонд национальной литературы и литературы на национальных языках. Пока в собрании библиотеки есть книги о народах республики Саха и Красноярского края, Камчатки и ряда бывших советских республик.

"Он [проект] создан не только для того, чтобы просвещать москвичей о культуре и традициях народов нашей большой страны, но и для того, чтобы люди разных национальностей смогли в любой момент прийти в библиотеку и взять книгу на родном языке", – заявила генеральный директор Центральной библиотечной системы ЮАО Татьяна Краснова.

Ранее преподаватель ВШЭ Гасан Гусейнов назвал русский язык "убогим" и пожаловался на то, что в Москве не продают иноязычную прессу. Профессор тогда заявил, что такую ситуацию сложно представить в любой другой европейской столице.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика