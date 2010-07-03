Книги на языках народов России появятся в библиотеках юга Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Проект "Библиотека народов России" стартовал в Южном административном округе Москвы в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов акции.

Известно, что методическим центром акции станет библиотека №166 имени 1 Мая. Именно в этой районной читальне обустроят фонд национальной литературы и литературы на национальных языках. Пока в собрании библиотеки есть книги о народах республики Саха и Красноярского края, Камчатки и ряда бывших советских республик.

"Он [проект] создан не только для того, чтобы просвещать москвичей о культуре и традициях народов нашей большой страны, но и для того, чтобы люди разных национальностей смогли в любой момент прийти в библиотеку и взять книгу на родном языке", – заявила генеральный директор Центральной библиотечной системы ЮАО Татьяна Краснова.

Ранее преподаватель ВШЭ Гасан Гусейнов назвал русский язык "убогим" и пожаловался на то, что в Москве не продают иноязычную прессу. Профессор тогда заявил, что такую ситуацию сложно представить в любой другой европейской столице.