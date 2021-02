Ученые назвали преимущества медленного чтения художественной литературы

Фото: depositphotos/shefkate

Регулярное чтение способно перестроить работу мозга. Об этом пишет журнал Inc., который обратил внимание на исследования американских ученых.

Оказалось, что чтение повышает эмоциональный интеллект, способствует лучшему запоминанию фактов, а также учит эффективнее искать решения для сложных проблем. С другой стороны, чем меньше человек читает, тем быстрее исчезают эти качества.

Исследования психологов и нейробиологов показали, что в краткосрочной перспективе этот навык позволяет развить эмпатию, а при медленном чтении развивается способность сосредотачиваться на проблеме и более успешно улавливать сложную информацию.

Так, метаанализ предыдущих исследований, проведенный в Рочестерском университете, подтвердил данные о том, что чтение художественной литературы приводит к улучшению социально-познавательной деятельности.

Кроме того, постоянное чтение привело к утолщению нервных волокон в мозге, соединяющих правое и левое полушария. Оказалось, что чем толще волокна, тем более обширные связи существуют между полушариями мозга.

В то же время профессор Гарвардского университета Джозеф Хенрич в книге The weirdest people in the world ("Самые странные люди в мире") пришел к выводу, что навык чтения помог людям улучшить и вербальную память.

Ученые Королевского университета Канады ранее придумали способ, при помощи которого можно определить, сколько мыслей появляется у человека в голове ежедневно. Оказалось, что в среднем это около 6 200 разных мыслей.