Ученые назвали преимущества медленного чтения художественной литературы

Фото: depositphotos/shefkate
Регулярное чтение способно перестроить работу мозга. Об этом пишет журнал Inc., который обратил внимание на исследования американских ученых.
Оказалось, что чтение повышает эмоциональный интеллект, способствует лучшему запоминанию фактов, а также учит эффективнее искать решения для сложных проблем. С другой стороны, чем меньше человек читает, тем быстрее исчезают эти качества.
Исследования психологов и нейробиологов показали, что в краткосрочной перспективе этот навык позволяет развить эмпатию, а при медленном чтении развивается способность сосредотачиваться на проблеме и более успешно улавливать сложную информацию.
Так, метаанализ предыдущих исследований, проведенный в Рочестерском университете, подтвердил данные о том, что чтение художественной литературы приводит к улучшению социально-познавательной деятельности.
Кроме того, постоянное чтение привело к утолщению нервных волокон в мозге, соединяющих правое и левое полушария. Оказалось, что чем толще волокна, тем более обширные связи существуют между полушариями мозга.
В то же время профессор Гарвардского университета Джозеф Хенрич в книге The weirdest people in the world ("Самые странные люди в мире") пришел к выводу, что навык чтения помог людям улучшить и вербальную память.
Ученые Королевского университета Канады ранее придумали способ, при помощи которого можно определить, сколько мыслей появляется у человека в голове ежедневно. Оказалось, что в среднем это около 6 200 разных мыслей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: