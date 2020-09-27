Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:39

Психиатр рассказала о пользе игры "Шарики" в метро

технологии транспорт метро общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат медицинских наук, специалист по игровым зависимостям Наталья Шемчук рассказала, что незатейливые игры в смартфоне могут приносить пользу. Например, "Шарики" позволяют расслабиться всем отделам мозга".

"Наш мозг сам выбирает способы расслабления. Кто-то для этого слушает классическую музыку, а другой человек скажет: как можно под это расслабиться?", – пояснила психиатр.

По ее словам, в таких играх нет ничего страшного, если они помогают человеку избавиться от эмоционального, умственного, физического напряжения и продолжается два-три часа в день в свободное время.

Специалист отметила, что нельзя путать просто расслабляющие игры с игровой зависимостью. Также Шемчук объяснила, как определить, с какого момента безобидные игры начинают перерастать в игровую зависимость.

"Если человек ехал в метро – играл, вышел из метро – играет, пришел домой – опять продолжил, или играет вместо работы – это зависимость", – добавила Шемчук в интервью радио Sputnik.

"Шарики" – компьютерная головоломка, разработанная российским программистом из Кемерово Евгением Алемжиным в 1994 году. На основе игры был сформирован жанр "три в ряд".

Ее цель состоит в том, чтобы собирать по три и более шарика одного цвета в вертикальные или горизонтальные линии, после чего шары исчезают и на их месте появляются новые.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович ранее указал, что люди обладают генетической предрасположенностью в отношении вероятности формирования зависимости от компьютерных игр.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать