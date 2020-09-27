Психиатр рассказала о пользе игры "Шарики" в метро

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Кандидат медицинских наук, специалист по игровым зависимостям Наталья Шемчук рассказала, что незатейливые игры в смартфоне могут приносить пользу. Например, "Шарики" позволяют расслабиться всем отделам мозга".

"Наш мозг сам выбирает способы расслабления. Кто-то для этого слушает классическую музыку, а другой человек скажет: как можно под это расслабиться?", – пояснила психиатр.

По ее словам, в таких играх нет ничего страшного, если они помогают человеку избавиться от эмоционального, умственного, физического напряжения и продолжается два-три часа в день в свободное время.

Специалист отметила, что нельзя путать просто расслабляющие игры с игровой зависимостью. Также Шемчук объяснила, как определить, с какого момента безобидные игры начинают перерастать в игровую зависимость.

"Если человек ехал в метро – играл, вышел из метро – играет, пришел домой – опять продолжил, или играет вместо работы – это зависимость", – добавила Шемчук в интервью радио Sputnik.

"Шарики" – компьютерная головоломка, разработанная российским программистом из Кемерово Евгением Алемжиным в 1994 году. На основе игры был сформирован жанр "три в ряд".

Ее цель состоит в том, чтобы собирать по три и более шарика одного цвета в вертикальные или горизонтальные линии, после чего шары исчезают и на их месте появляются новые.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович ранее указал, что люди обладают генетической предрасположенностью в отношении вероятности формирования зависимости от компьютерных игр.