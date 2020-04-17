Эксперты рассказали об особенностях появления зависимости от компьютерных игр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты рассказали о влиянии компьютерных игр и истоках формирования зависимости от них, сообщает News.ru.

На фоне пандемии коронавируса большинство людей соблюдают режим самоизоляции. В связи с этим компьютерные игры стали одним из наиболее популярных видов досуга.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович отметил, что люди обладают генетической предрасположенностью в отношении вероятности формирования зависимости от компьютерных игр. Он считает, что на это влияет уровень реагирования нервной и эндокринной систем.

Федорович пояснил, что во время пребывания в виртуальной реальности у человека вырабатывается адреналин, на который реагирует эндокринная система. Если ощущение, вызванные выбросом гормона, нравится человеку, то риск формирования зависимости от компьютера у него повышается.

Специалист подчеркнул, что зависимость более вероятна у ребенка, чем у взрослого. Чтобы избежать ситуации, когда чадо придется насильно отрывать от виртуального досуга, социальный психолог Наиля Бирарова советует формировать альтернативный досуг.

"Ребенку нужно дать вдохновение для того, чтобы он оторвался от компьютера. Рекомендую придумать игры, которые имеют отношение к его интересам. Если ребенку нравится жанр вестерн, то можно поиграть в ковбоев. Если чадо любит драться в виртуальной реальности, можно устроить шуточные бои с папой", – считает Бирарова.

Она отметила, что строгость в данном случае также не повредит и что не будет ничего страшного, если родители вводят ограничения на времяпрепровождение ребенка за компьютером.

"Строгость – это тоже в определённой степени проявление любви", – заявила Бирарова.

Она подчеркнула, что зависимость может вырабатываться очень быстро, в течение нескольких дней. Психолог отметила, что наиболее подвержены зависимости от компьютерных игр дети, имеющие проблемы со сном и психикой.

В частности, если ребенок имеет склонность к паранойе, психозам, истерикам, тревогам, мнительности, то вероятность формирования зависимости резко повышается. Бирарова пояснила, что для таких детей игра является местом, где можно забыть об эмоциях и переживаниях реального мира.

Впрочем, взрослые люди тоже могут с головой погрузиться в виртуальность. Бирарова отметила, что для взрослых игра – возможность получить недостающие эмоции и впоследствии не возвращаться к ним.

В связи с этим психолог посоветовала взрослым также находить альтернативные варианты досуга, которыми могут выступить спорт или творчество. Бирарова не исключила варианты, при которых людям придется задействовать силу воли, чтобы переключиться с игр на реальность.

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