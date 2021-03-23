Абрамович подал иск о клевете в книге "Люди Путина"

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Фото: TASS/AP/Kirsty Wigglesworth
Российский миллиардер Роман Абрамович подал в суд на издательский дом HarperCollins.
Весной 2020 года HarperCollins выпустил книгу "Люди Путина" (Putin's people), которая написана бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве Кэтрин Белтон.
В заявлении Абрамовича на сайте "Челси" говорится, что автор книги и издательство распространяют порочащую его имя информацию.
"Книга содержит ряд ложных и клеветнических утверждений обо мне, в том числе о приобретении мной футбольного клуба "Челси" и его деятельности", – сказал Абрамович.
По его словам, содержание книги наносит существенный вред не только его деловой репутации, но и клубу.
В заявлении также подчеркивается, что представители Абрамовича будут пытаться достичь внесудебного урегулирования спора.
Отмечается, что они предоставили издательству информацию, опровергающую сведения, содержащиеся в книге.
В книге среди прочего утверждалось, что Абрамович якобы замешан в коррупции и приобрел "Челси" по указанию российских властей.
Ранее стало известно, что Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман вошли в число самых богатых жителей Великобритании.
Состояние главных богачей России за месяц выросло более чем на миллиард долларов
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