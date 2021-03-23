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Абрамович подал иск о клевете в книге "Люди Путина"

суды за рубежом спорт

Фото: TASS/AP/Kirsty Wigglesworth

Российский миллиардер Роман Абрамович подал в суд на издательский дом HarperCollins.

Весной 2020 года HarperCollins выпустил книгу "Люди Путина" (Putin's people), которая написана бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве Кэтрин Белтон.

В заявлении Абрамовича на сайте "Челси" говорится, что автор книги и издательство распространяют порочащую его имя информацию.

"Книга содержит ряд ложных и клеветнических утверждений обо мне, в том числе о приобретении мной футбольного клуба "Челси" и его деятельности", – сказал Абрамович.

По его словам, содержание книги наносит существенный вред не только его деловой репутации, но и клубу.

В заявлении также подчеркивается, что представители Абрамовича будут пытаться достичь внесудебного урегулирования спора.

Отмечается, что они предоставили издательству информацию, опровергающую сведения, содержащиеся в книге.

В книге среди прочего утверждалось, что Абрамович якобы замешан в коррупции и приобрел "Челси" по указанию российских властей.

Ранее стало известно, что Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман вошли в число самых богатых жителей Великобритании.

Состояние главных богачей России за месяц выросло более чем на миллиард долларов

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