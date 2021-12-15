Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россияне обыграли канадцев в хоккейном матче Кубка Первого канала – второго этапа Евротура. Игра, состоявшаяся на "ЦСКА-Арене" в Москве, завершилась со счетом 4:3.
На 5-й минуте заброшенной шайбой отличился Егор Коршков, на 29-й минуте – Александр Елесин, на 40-й минуте – Никита Нестеров, на 41-й минуте – Вадим Шипачев.
Также лучшим игроком первой встречи под руководством Алексея Жамнова был признан голкипер сборной России Иван Федотов.
В следующем матче Кубка Первого канала россияне сыграют 16 декабря с командой Швеции, а канадцы сыграют со шведами 17 декабря. Турнир завершится в воскресенье, 19 декабря.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил форму сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Российская сборная сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии под флагом Олимпийского комитета.
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