Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россияне обыграли канадцев в хоккейном матче Кубка Первого канала – второго этапа Евротура. Игра, состоявшаяся на "ЦСКА-Арене" в Москве, завершилась со счетом 4:3.

На 5-й минуте заброшенной шайбой отличился Егор Коршков, на 29-й минуте – Александр Елесин, на 40-й минуте – Никита Нестеров, на 41-й минуте – Вадим Шипачев.

Также лучшим игроком первой встречи под руководством Алексея Жамнова был признан голкипер сборной России Иван Федотов.

В следующем матче Кубка Первого канала россияне сыграют 16 декабря с командой Швеции, а канадцы сыграют со шведами 17 декабря. Турнир завершится в воскресенье, 19 декабря.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил форму сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Российская сборная сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии под флагом Олимпийского комитета.

