Бюджет 2023 года позволит столице реализовать запланированные цифровые проекты – эксперт

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, который приняла Мосгордума, позволит городу реализовать все запланированные цифровые проекты. Об этом рассказал заместитель гендиректора ГКУ "Инфогород" Алексей Цапников.

"Это особенно важно с учетом социальной направленности бюджета, основное внимание в котором уделяется образованию, социальной поддержке, здравоохранению, культуре и спорту. Цифровизация – значимое направление для обеспечения стабильной работы этих отраслей", – пояснил Цапников.

Он отметил, что технологии играют незаменимую роль в ряде сфер.

"Принятый бюджет предусматривает развитие цифровой инфраструктуры Московской электронной школы и ЕМИАС, развитие официального портала мэра и правительства Москвы и создание новых полезных сервисов для горожан, реализацию цифровых проектов во всех без исключения отраслях городского хозяйства и социальной сферы", – рассказал он.

Цапников отметил, что средства также заложены на оснащение социальных учреждений современной техникой и связью, развитие городского Wi-Fi, обеспечение работы центров обработки данных и информационной безопасности.

"Это важнейшее направление работы, от которого зависит стабильное функционирование многих городских отраслей", – добавил он.

Ранее Мосгордума приняла бюджет столицы на следующий и плановый период 2024–2025 годов сразу в трех чтениях. Около 54% бюджета столицы в следующем году направят на финансирование социальных программ. Средства будут задействованы в здравоохранении, образовании, спорте и культуре.

Также бюджет предусматривает индексацию социальных выплат для представителей старшего поколения и семей с детьми на 10% с 1 января 2023 года.



Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность

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