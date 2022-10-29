"Московский спорт": жителям столицы рассказали об особенностях учебы в МГУСиТ

Московский государственный университет спорта и туризма представляет 10 программ обучения. В вузе учатся порядка 6 тысяч студентов, среди которых больше 100 иностранцев.

Здесь можно получить как среднее специальное образование, то есть поступить после 9 класса, так и начать обучение после 11 класса, предоставив результаты ЕГЭ.

МГУСиТ готовит тренеров, аналитиков, психологов, руководителей, менеджеров, что говорит о том, что здесь учатся не только профессиональные спортсмены.

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