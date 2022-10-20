ВС РФ отбили атаку ВСУ на территории Запорожской АЭС

ВСУ предприняли очередную попытку высадиться на левый берег Каховского водохранилища и захватить территории Запорожской атомной станции. Десант использовал 37 лодок и катеров. Российские войска, охраняющие АЭС, отбили атаку.

Кроме того, на красно-лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать ночью реку Жеребец. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления, уничтожили три склада боеприпасов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.