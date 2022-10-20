Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

ВС РФ отбили атаку ВСУ на территории Запорожской АЭС

ВС РФ отбили атаку ВСУ на территории Запорожской АЭС

В четырех регионах РФ введено военное положение

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Москалькова: в процессе обмена пленными с Украиной режим тишины полностью не соблюдался

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Эксперт прокомментировал введение военного положения в регионах РФ

Путин ввел военное положение в четырех новых регионах РФ

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Новости часа: кабмин сообщил дату заседания Мишустина по поддержке ВС РФ

ВСУ предприняли очередную попытку высадиться на левый берег Каховского водохранилища и захватить территории Запорожской атомной станции. Десант использовал 37 лодок и катеров. Российские войска, охраняющие АЭС, отбили атаку.

Кроме того, на красно-лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать ночью реку Жеребец. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления, уничтожили три склада боеприпасов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика